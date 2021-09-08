ООС: боевики 7 раз нарушали "режим тишины", есть раненый

КИЕВ. 8 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, является ранен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ООС.

Детали

В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцевого и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие. В районе населенного пункта ВОДЯНОЕ враг применил гранатометы различных систем.

У Причепиловка и Новолуганское оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

Цитата

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение . После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь ”, - сообщают в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним

Обстреливая окраине населенного пункта Екатериновка 7 сентября российские оккупанты применили минометы 82 калибра.