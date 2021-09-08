От заморозков до 23° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сухая и прохладная погода ожидается сегодня в Украине, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 8 сентября в Украине без осадков.

Температура ночью 4-9°, в восточной части 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Температура ночью 5-9° тепла, днем 20-23°.

Добавим

Сегодня, 8 сентября, в мире отмечают Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День извинений.