Новости: Общество
8 сентября 2021, 08:25 • Юлия Шрамко • 6645
От заморозков до 23° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сухая и прохладная погода ожидается сегодня в Украине, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 8 сентября в Украине без осадков.
Температура ночью 4-9°, в восточной части 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области без осадков. Температура ночью 5-9° тепла, днем 20-23°.
Добавим
Сегодня, 8 сентября, в мире отмечают Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День извинений.
Источник: УНН
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