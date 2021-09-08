ВР приняла за основу законопроект о защите инвесторов жилой недвижимости

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5091 “об обеспечении прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем”. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект предусматривает создание возможности получать право на выполнение строительных работ и регистрировать право собственности на объект строительства и его части (квартиры, гаражи, машиноместа и др.).

Также ввести гарантированную долю строительства объекта недвижимости в случае, если заказчик не сможет финансировать завершение строительства; определить особенности операций с незавершенными объектами строительства, в том числе ипотеки, купли-продажи, нотариального удостоверения и др.

Документ также предлагает усовершенствовать процедуру продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства и ряд вопросов по обеспечению энергоэффективности зданий.

Согласно пояснительной записке, принятие закона позволит создать прозрачный механизм привлечения средств физлиц и юридических лиц в строительство, в том числе предотвратить двойные продажи помещений, продажи объектов, на которые не было подтверждено право на выполнение строительных работ. Закон также позволит предотвращать изменения технических характеристик объекта строительства без согласия лиц, которые приобрели помещения в нем.

Добавим

Во время пленарного заседания Рада также приняла за основу законопроект по стимулированию гидротехнической мелиорации земель.