Защита обжаловала арест в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса Джелялова

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Защита заместителя председателя Медждлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова обжаловала решение подконтрольного Кремлю "суда" Симферополя о взятии того под стражу. Об этом в среду сообщил адвокат Николай Полозов, пишет УНН.

Цитата:

"Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Наримана Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу", - написал Полозов в Facebook.

Детали

По словам адвоката, апелляционная жалоба была направлена ​​в так называемый "Верховный суд Крыма" через так называемый "Киевский районный суд Симферополя" с помощью почтового отправления.

Также он опубликовал письма заключенного Джелялова, датированные 5 и 6 сентября.

Контекст

Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову. Его задержали.

6 сентября российский оккупационный "суд" в Симферополе принял решение о заключении Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.

По словам защиты Джелялова, российское следствие осуществило манипуляцию, когда оно получало показания. Сам заместитель председателя Меджлиса считает, что его задержание - это определенная месть за участие в саммите "Крымской платформы".