В ЕС согласовали продление персональных санкций против России из-за Крыма - СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Послы Евросоюза сегодня дали "зеленый свет" продлению на полгода персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма. Об этом сообщил в среду корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который освещает темы европейской политики в отношении восточных стран-партнеров, пишет УНН.

Цитата:

"Послы ЕС дали "зеленый свет" продлению на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживание активов 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", - написал Йозвяк в Twitter.

Детали

Журналист отметил, что европейским санкциям исполнилось уже 7 лет, и с 2014 года в "черный список" было добавлено больше имен.

Дополнение

В прошлый раз ЕС продлил эти персональные санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины до 15 сентября 2021 года.

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.