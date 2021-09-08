Верховный суд Мексики признал наказание за аборты неконституционными

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховный суд Мексики признал, что уголовное наказание за прерывание беременности является неконституционным. Об этом сообщает УНН по данным CNN.

Детали

Неконституционным признали закон, согласно которому в мексиканском штате Коауила женщины за аборт могли получить наказание в виде трех лет тюрьмы или штраф. Также могли наказать и врача, который делает такую процедуру.

Со вчерашнего дня в штате для людей, которые добровольно решают прервать беременность, отменили угрозу тюремного заключения и стигматизации.

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“Я против стигматизации тех, кто принимает это решение (сделать аборт). По моему мнению, на это трудно решиться через моральные и социальные тяготы. Поэтому принятие решения не имеет тяготиться еще и законом. Никто не может забеременеть добровольно, думая о том, чтобы затем сделать аборт”, — сказала судья Верховного суда Ана Маргарита Риос Фарджат, одна из трех женщин среди 11 судей суда.

Напомним

Недавно президент США Джо Байден раскритиковал “Акт о сердцебиении”, который практически полностью запрещает аборты в штате Техас.