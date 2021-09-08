В Крыму российские силовики похитили свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На территории временно оккупированного Симферополя силовики вывезли в неизвестном направлении Эльдара Менсеитова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа и свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева. Об этом сообщает правозащитное объединение “Крымская Солидарность”, передает УНН.

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“В Симферополе, в посёлке Молодежное, после следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Менсеитова Эльдара, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району”, — пишут правозащитники.

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По словам свидетелей, накануне вечером у дома Менсеитова стояли две машины, которых ранее в том районе замечено не было.

“Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24-х часов две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают”, — сообщили в “Крымскую солидарность”.

По данным правозащитников, 18 июня 2021 года Эльдар Менсеитов давал в Армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

На задержание уже отреагировали в МИД Украины. В частности, по словам первой заместительницы министра Эмине Джапаровой, действия российских силовиков являются “продолжением репрессий российским оккупантом в Крыму, как месть за деятельность Крымской платформы”.

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Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову. Его задержали.



6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о заключении Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.



По словам защиты Джелялова, российское следствие осуществило манипуляцию, когда оно получило показания.



Сам замглавы Меджлиса считает, что его задержание — это некая месть за участие в саммите Крымской платформы.