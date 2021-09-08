Рада легализовала виртуальные активы

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 3637 о виртуальных активах. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено комплексное регулирование отношений, возникающих относительно создания, выпуска в обращение и обращения виртуальных активов, в частности, заключения и исполнения сделок с ними.

Законопроект также обеспечивает комплексное законодательное урегулирование принципов функционирования рынка виртуальных активов, в частности, обеспечение унифицированного подхода к организации торговли виртуальными активами.

"Реализация предложенных положений законопроекта будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке со стороны недобросовестных участников. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности", - говорится в пояснительной записке.

Комментарий члена правительства

Как отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но все это находится в тени. Поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.

"Но благодаря закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджету получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными. Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы — Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", - написал Федоров в Telegram-канале.

Напомним

5 января Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.