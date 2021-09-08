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Ураган "Ида": число жертв в США превысило 70 человек

Ураган "Ида": число жертв в США превысило 70 человек

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По меньшей мере 71 человек погиб в восьми штатах США из-за наводнений, вызванных ураганом “Ида”. Об этом сообщает УНН по данным ABC News.

Детали

В Луизиане погибло 15 человек. Вчера Департамент здравоохранения Луизианы подтвердил в округе Сент-Таммани еще две смерти, связанные с ураганом: 68-летний мужчина упал с крыши во время ремонтных работ повреждений, которые нанесло стихийное бедствие, и 71-летний мужчина скончался из-за недостатка кислорода во время длительного отключения электроэнергии.

На северо-востоке погибло более 52 человека. В полиции округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, в понедельник подтвердили, что обнаружили тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.

Сейчас бригада из 26 тыс. рабочих восстанавливает поврежденные линии электропередач. Только в Луизиане и Миссисипи ураган “Ида” повредил или разрушил 30 679 опор, 36 469 проводов и 5959 трансформаторов.

В округе Лафурш примерно 14 тыс. человек остались без крыши над головой, поскольку ураган разрушил 75% зданий.

По данным Национальной метеорологической службы США, в Луизиане прогнозируют новые осадки, которые приведут к еще большим затоплениям.

Напомним

Ураган “Ида” 29 августа всколыхнул штат Луизиана как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов со времен урагана “Катрина” в 2005 году.

Из-за “Иды” река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали десять.

Без света осталось более миллиона человек. В Новом Орлеане из-за отсутствия электроэнергии ввели комендантский час.

Позже “остатки” урагана “Ида” дошли до восточного побережья США.

Источник: УНН
Теги: США, ураганы
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