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Северная Македония изменила правила въезда на территорию

Северная Македония изменила правила въезда на территорию

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Северной Македонии действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию республики. Об этом сообщает УНН по данным МИД.

Детали

Для въезда в Северную Македонию понадобится один из следующих документов:

  • сертификат о полной вакцинации от СOVID-19;
  • сертификат о выздоровлении от коронавируса в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;
  • отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии;
  • отрицательный тест на антиген, сделанный за 48 часов до въезда на территорию республики.

Все эти документы не нужны для несовершеннолетних людей.

Напомним

С 6 сентября в Албании действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию страны.

Источник: УНН
Теги: МИД, Македония
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