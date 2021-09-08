Северная Македония изменила правила въезда на территорию

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Северной Македонии действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию республики. Об этом сообщает УНН по данным МИД.

Детали

Для въезда в Северную Македонию понадобится один из следующих документов:

сертификат о полной вакцинации от СOVID-19;

сертификат о выздоровлении от коронавируса в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии;

отрицательный тест на антиген, сделанный за 48 часов до въезда на территорию республики.

Все эти документы не нужны для несовершеннолетних людей.

Напомним

С 6 сентября в Албании действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию страны.