Новости: Общество
8 сентября 2021, 13:42 • Виктория Данильченко • 8145
Северная Македония изменила правила въезда на территорию
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Северной Македонии действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию республики. Об этом сообщает УНН по данным МИД.
Детали
Для въезда в Северную Македонию понадобится один из следующих документов:
- сертификат о полной вакцинации от СOVID-19;
- сертификат о выздоровлении от коронавируса в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии;
- отрицательный тест на антиген, сделанный за 48 часов до въезда на территорию республики.
Все эти документы не нужны для несовершеннолетних людей.
Напомним
С 6 сентября в Албании действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию страны.
Источник: УНН
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