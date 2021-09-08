Ухудшение ситуации с COVID-19: "желтую" карантинную зону могут ввести уже в ближайшие дни, заседания комиссии станут регулярными

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС по установлению карантинных зон из-за распространения COVID-19 станут регулярными, в ближайшие дни эта комиссия рассмотрит установление "желтой" зоны по эпидопасности из-за распространения коронавируса. Об этом сказал на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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"В Украине с началом осеннего периода наблюдается ухудшение эпидситуации... Постепенно цифра (заболеваний - ред.) идет вверх. Поэтому во избежание возможных жестких локдаунов или "красных" зон мы должны действовать на опережение. Мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС. Уже в ближайшие дни состоится соответствующее заседание, где будет рассматриваться вопрос установления "желтого" уровня эпидопасности по всей стране", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.