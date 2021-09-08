Большинство карантинных мер не будут применять к вакцинированным от COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины разрабатывает новые правила карантина, предусматривающие привилегии для вакцинированных лиц от COVID-19. Пока не будет принято решение, Украина остается в "зеленой" зоне. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

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"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами работать над изменениями в карантинные нормы... В частности, большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений... Для "желтого" уровня достаточно будет одна доза вакцины, а уже для "красного" потребуется полный курс прививок", - рассказал Ляшко.

Детали

По его словам, работа учебных заведений в "желтой" зоне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой.

"И только когда это постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента его рассмотрения на заседании правительства, предлагаем созвать заседание Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где рассмотреть вопрос установления "желтого" уровня на территории всей страны . К тому времени все, в том числе учебные заведения, продолжают работать по правилу "зеленого" уровня", - заявил Ляшко.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС по установлению карантинных зон из-за распространения COVID-19 станут регулярными, в ближайшие дни эта комиссия рассмотрит установление "желтой" зоны по эпидопасности из-за распространения коронавируса.

Напомним, как стало известно УНН из собственных источников, заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переводу Украины в "желтую" зону эпидемиологической опасности планируют провести 9 сентября.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина.