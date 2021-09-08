В Киеве состоялся национальный молитвенный завтрак

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Национальный молитвенный завтрак, который состоялся в Украинском Доме, собрал около тысячи делегатов из Украины и мира и стал крупнейшим в Европе.

Парламентарии, члены правительства, главы областных и городских советов, депутаты, конгрессмены США, активные политики стран Европейского Союза, священнослужители, педагоги, военные капелланы, бизнесмены и общественные деятели — все молились вместе за Украину.

Среди ведущих политиков из-за рубежа присутствовали конгрессмен США от демократической партии — Хуан Варгас, конгрессмен США шести созывов Джеймс Слэттери, конгрессмен США от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик и Боб МакЮен — конгрессмен США пяти созывов от штата Огайо, советник Президента Рональда Рейгана, который помогал Украине завоевать независимость и свергнуть коммунистический режим.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул важность этого мероприятия для украинского политикума. “Это давняя традиция, которая направлена на то, чтобы объединять людей путем диалога. Именно на таких площадках мы можем встречаться, говорить и находить общие точки соприкосновения для того, чтобы двигаться вперед. Также мы можем обсудить и вызовы. К сожалению, их сегодня много. Диалог очень важен. Между людьми, между политиками и с Богом”, — подчеркнул спикер.

Организаторы отметили, что это уже девятый молитвенный завтрак в Украине и по масштабам он видимо второй после Соединенных Штатов Америки. “Интерес к мероприятию растет с каждым годом. Это очень важно, что различные политические силы, оппоненты в политике, различные фракции парламету, различные конфессии украинского христианства могут, объединившись, взять перемирие на все политические баталии и помолиться Богу о развитии государства, прекращение пандемии, о военных исемьи погибших, о победе и мир в Украине. И это очень мощно”, — рассказал председатель оргкомитета Павел Унгурян.

Свою историю победы и испытания рассказал олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Жан Беленюк. Перед тем, как получить золото на Олимпийских играх, Жан получил серьезную травму, из-за которой чуть не потерял надежду не только на победу, а даже на участие в соревнованиях. Однако верой и молитвой победил обстоятельства и сделал невероятное — получил единственное для Украины золото на Олимпийских играх в Токио.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия отметил, каким должен быть лидер на примере Иисуса, который мыл ноги ученикам. Он призвал депутатов и политиков объединяться не против кого, а за что-то.

Юлия Тимошенко напомнила, что нам есть за что быть благодарными, отметив, что и наша земля, и независимость — это дар Божий.

Кроме этого, в молитвенном завтраке приняли участие известные представители украинской творческой интеллигенции, журналисты, педагоги, ученые, военные капелланы, управленцы и бизнесмены. Присутствовали на завтраке Павел Зибров и Иво Бобул. Опять присоединился к западу украинский актер и певец Михаил Хома (Дзидзьо).

Завершился завтрак общей молитвой “Отче наш” и духовным гимном Украины “Боже, великий, единый, нам Украину храни” в исполнении Дзидзьо.

Национальные молитвенные завтраки ежегодно проходят в США, Европарламенте, странах Европейского Союза и многих других странах мира. Национальные молитвенные завтраки в Украине проводятся девять лет и считаются крупнейшими в Европе. Нынешний завтрак посвященный 30-летию Независимости Украины.