В правительстве обещают выделить еще 20 млрд грн на ипотечную программу

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилой компании. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Правительство приняло решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилой компании”, — написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, УФЖК была специально создана в конце 2020 года как акционерное общество для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.

“После завершения объединения мы готовим выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев. Все эти продукты будут способствовать тому, что украинские семьи наконец смогут купить собственное жилье по доступной ипотеке, как это происходит в развитых странах”, — рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Денис Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.



Что было раньше

Закон Украины № 1434-IX по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, который вступил в силу 27 мая.

Авторы законодательной инициативы ранее указывали, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года. В 2020 году на выполнение программы “Доступная ипотека” было создано ЗАО “Украинская финансовая жилищная компания” (“Укрфинжилье”), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку — 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях.

Дополнение

В Украине заработала программа “Доступная ипотека 7%” с марта этого года.

В экспертных кругах говорят, в “дешевой” ипотеке от правительства могут быть подводные камни — “завуалированные какие-то дополнительные проценты — через год или через два года увеличение этих процентов. Или отдельный процент за выдачу кредита”.