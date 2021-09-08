Профессиональному военному образованию быть - нардеп Ирина Верещук

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук инициировала законопроект № 5641 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки". Законопроект был принят за основу на пленарном заседании ВРУ 7 сентября. "За" проголосовали 331 депутат, сообщает УНН.

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"Вопросам военного образования мы занимаемся еще с января 2021 года. Эта тема является одной из важных в подкомитете по госбезопасности и обороне, который я возглавляю. Сделан большой объем работы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, представителями Минобороны, Минобразования и других ведомств. Особую благодарность хочу выразить Мирненко Владимиру Ивановичу, руководителю департамента военного образования и науки Минобороны", - отметила Ирина Верещук.

Детали

Сразу после голосования УНН удалось получить комментарий по телефону "из первых уст":

- В какие именно Законы Украины предлагается внести изменения?

- В три закона: "Об образовании", "О высшем образовании" и "О научной и научно-технической деятельности".

- Если говорить простыми словами, что это нам даст?

- Это повысит качество подготовки военных кадров.

- За счет чего?

- В первую очередь, за счет того, что руководящий и научно-педагогический состав соответствующих военных учебных заведений будет комплектоваться военнослужащими с опытом военной службы и боевым опытом. Во-вторых, содержание образовательных программ и перечень специализаций будет формироваться в соответствии с реальными потребностями Вооруженных сил. И третье - расширяются требования к отбору и подготовке научных кадров.

- Назовите, пожалуйста, главные новации Вашего законопроекта.

- Впервые введено понятие "профессиональное военное образование" в Закон "Об образовании". И Украина наконец получит стандартизированные НАТО уровни военного образования, рассказала депутат.

Основные военные учебные заведения, которых касаются законодательные изменения, это: