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Профессиональному военному образованию быть - нардеп Ирина Верещук

Профессиональному военному образованию быть - нардеп Ирина Верещук

Ирина Верещук

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук инициировала законопроект № 5641 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки". Законопроект был принят за основу на пленарном заседании ВРУ 7 сентября. "За" проголосовали 331 депутат, сообщает УНН.

Цитата:

"Вопросам военного образования мы занимаемся еще с января 2021 года. Эта тема является одной из важных в подкомитете по госбезопасности и обороне, который я возглавляю. Сделан большой объем работы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, представителями Минобороны, Минобразования и других ведомств. Особую благодарность хочу выразить Мирненко Владимиру Ивановичу, руководителю департамента военного образования и науки Минобороны", - отметила Ирина Верещук.

Детали

Сразу после голосования УНН удалось получить комментарий по телефону "из первых уст":

- В какие именно Законы Украины предлагается внести изменения?

- В три закона: "Об образовании", "О высшем образовании" и "О научной и научно-технической деятельности".

- Если говорить простыми словами, что это нам даст?

- Это повысит качество подготовки военных кадров.

- За счет чего?

- В первую очередь, за счет того, что руководящий и научно-педагогический состав соответствующих военных учебных заведений будет комплектоваться военнослужащими с опытом военной службы и боевым опытом. Во-вторых, содержание образовательных программ и перечень специализаций будет формироваться в соответствии с реальными потребностями Вооруженных сил. И третье - расширяются требования к отбору и подготовке научных кадров.

- Назовите, пожалуйста, главные новации Вашего законопроекта.

- Впервые введено понятие "профессиональное военное образование" в Закон "Об образовании". И Украина наконец получит стандартизированные НАТО уровни военного образования, рассказала депутат.

Основные военные учебные заведения, которых касаются законодательные изменения, это:

  • Национальный университет обороны Украины;
  • Военно-юридический институт Национального юридического университета Украины имени Ярослава Мудрого;
  • Украинская военно-медицинская академия;
  • Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Военная академия;
  • Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";
  • Житомирский военный институт имени С.П. Королева;
  • Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Военный лицей Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Киевский военный лицей имени Ивана Богуна;
  • Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
  • Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия";
  • Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного;
  • Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени героев Крут;
  • Военно-дипломатическая академия имени Е. Березняка;
  • Национальный университет гражданской защиты Украины;
  • Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого;
  • Национальная академия Национальной гвардии Украины;
  • Национальная академия Службы безопасности Украины;
  • Академия Государственной пенитенциарной службы Украины;
  • Институт специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Институт службы внешней разведки Украины.
Источник: УНН
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