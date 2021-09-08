Профессиональному военному образованию быть - нардеп Ирина Верещук
Ирина Верещук
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук инициировала законопроект № 5641 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки". Законопроект был принят за основу на пленарном заседании ВРУ 7 сентября. "За" проголосовали 331 депутат, сообщает УНН.
Цитата:
"Вопросам военного образования мы занимаемся еще с января 2021 года. Эта тема является одной из важных в подкомитете по госбезопасности и обороне, который я возглавляю. Сделан большой объем работы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, представителями Минобороны, Минобразования и других ведомств. Особую благодарность хочу выразить Мирненко Владимиру Ивановичу, руководителю департамента военного образования и науки Минобороны", - отметила Ирина Верещук.
Детали
Сразу после голосования УНН удалось получить комментарий по телефону "из первых уст":
- В какие именно Законы Украины предлагается внести изменения?
- В три закона: "Об образовании", "О высшем образовании" и "О научной и научно-технической деятельности".
- Если говорить простыми словами, что это нам даст?
- Это повысит качество подготовки военных кадров.
- За счет чего?
- В первую очередь, за счет того, что руководящий и научно-педагогический состав соответствующих военных учебных заведений будет комплектоваться военнослужащими с опытом военной службы и боевым опытом. Во-вторых, содержание образовательных программ и перечень специализаций будет формироваться в соответствии с реальными потребностями Вооруженных сил. И третье - расширяются требования к отбору и подготовке научных кадров.
- Назовите, пожалуйста, главные новации Вашего законопроекта.
- Впервые введено понятие "профессиональное военное образование" в Закон "Об образовании". И Украина наконец получит стандартизированные НАТО уровни военного образования, рассказала депутат.
Основные военные учебные заведения, которых касаются законодательные изменения, это:
- Национальный университет обороны Украины;
- Военно-юридический институт Национального юридического университета Украины имени Ярослава Мудрого;
- Украинская военно-медицинская академия;
- Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Военная академия;
- Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";
- Житомирский военный институт имени С.П. Королева;
- Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Военный лицей Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Киевский военный лицей имени Ивана Богуна;
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия";
- Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного;
- Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени героев Крут;
- Военно-дипломатическая академия имени Е. Березняка;
- Национальный университет гражданской защиты Украины;
- Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого;
- Национальная академия Национальной гвардии Украины;
- Национальная академия Службы безопасности Украины;
- Академия Государственной пенитенциарной службы Украины;
- Институт специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Институт службы внешней разведки Украины.