Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. Выделили более 80 млн гривен

Промо-кампания последней и единственной переписи населения в истории Украины

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение более 82 млн гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп, член комитета Алексей Гончаренко, передает УНН.

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“Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году”, — написал Гончаренко.

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Кабинет министров Украины согласовал проект закона, который устанавливает правила проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.

Кабинет министров согласовал предложение Государственной службы статистики о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

Отметим, летом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что о переписи населения можно будет говорить в начале 2022 года.

Ранее в Кабмине исключили проведения переписи населения в 2020 и 2021 годах.

На началу 2020 года тогдашний министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил результаты оценки численности населения Украины. По результатам, численность населения Украины составляла 37,289 млн человек.