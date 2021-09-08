Агрохолдинг “Кернел” перечисляет минимум налогов в бюджет: в Раде обратили внимание

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Агрохолдинг “Кернел” Андрея Веревского формирует сверхприбыль за счет минимальных отчислений налогов в бюджет. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, передает УНН.

Детали

“Кернел” по итогам последнего маркетингового года отчитался о 400 млн долл. прибыли. Однако по сумме уплаты налогов агрохолдинг занимает 147-е место“, — указал политик.

Стоит добавить, что при этом основатель “Кернел” Андрей Веревский входит в ТОП-20 самых богатых украинцев с состоянием в 520 млн долларов.

Обогащается он на экспорте сырья (зерно) и продаже подсолнечного масла, которое в Украине стоит в два раза дороже, чем в соседней Польше.

Антимонопольный комитет Украины, который должен пресекать злоупотребления монопольным положением, уже 5 лет проводит расследование на рынке подсолнечного масла, но официальный вердикт, очевидно, умышленно не выносит.

Отметим, что агрохолдинг “Кернел” агрессивно ведет себя по отношению к другим участникам рынка не только в части масла, но и земельных отношений. Регулярно с разных регионов Украины поступают жалобы на рейдерские захваты со стороны “Кернел” и фальсификацию договоров аренды. Например, дедушке с Хмельницкой области пришлось “воскреснуть”, дабы подписать договор с компанией Веревского.

Последние годы “Кернел” стал систематически уклоняться от выплат долгов партнерам. Например, с 2018 года Веревский не может погасить долг перед Михаилом Стадником и другими продавцами “Стиоми Холдинг” в размере 35 млн долларов.

Но даже сравнительно мелкие суммы долга “Кернел” выплачивать отказываться.

Стадник подозревает, что у “Кернел” просто нет денег и ему грозит дефолт.

“Или у „Кернел“ нет денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что-то. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт”, — отметил Стадник на пресс- конференции.

Кроме Стадника против “Кернел” судится семья покойного Валерия Давыденко, у которой “Кернел” отобрал агрокомпанию “Агродом”.

С судебных материалов известно, что Андрей Веревский в лице своего доверенного человека Ирины Хомайко и компании КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” завладел 76% доли “Агродома” якобы по договору купли-продажи с Валентиной Давыденко, матерью Валерия, которая до этого была 100% владельцем их семейной компании. Однако Валентина Давыденко уверяет, что ни одного договора с указанными людьми не подписывала и деньги за якобы проданную долю не получала.

В дело уже вмешались следствие и прокуратура, которые усматривают вероятный рейдерский захват со стороны людей Веревского и инициировали уголовный арест имущества и земли “Агродома”, чтобы злоумышленники не успели завладеть чужим имуществом.

Ранее вдова Давыденко Людмила заявила, что “Кернел” собрал урожай их компании “Агродом” на сумму 25-30 млн долларов. Поэтому, не исключено, что Веревскому придется возвращать и эти средства.