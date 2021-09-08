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Рада сегодня провела два заседания: фоторепортаж от УНН

фотогалерея

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада Украины провела сегодня два заседания, на которых приняла ряд важных законопроектов. УНН публикует фоторепортаж заседаний.

Детали

На пленарном заседании Рада легализовала виртуальные активы и установила одновременный переход права на землю и недвижимость.

Также Рада приняла за основу законопроекты по стимулированию гидротехнической мелиорации земель и законопроект о защите инвесторов жилой недвижимости.

Парламент также поддержал проект постановления об обращении к международному сообществу касательно выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

На внеочередном заседании было провалено голосование за обращение в Конгресс о статусе Украины как основного союзника США вне НАТО.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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