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Упекли в подвал с высокой влажностью и антисанитарией: крымчанина Абдуллаева бросили в штрафной изолятор

Упекли в подвал с высокой влажностью и антисанитарией: крымчанина Абдуллаева бросили в штрафной изолятор

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Крымский татарин Теймур Абдуллаев, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, снова безосновательно помещен в штрафной изолятор. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"Администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по республике Башкортостан" отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией. Состояние здоровья Теймура не позволяет находиться в таких условиях, ведь он недавно перенес COVID-19, который вызвал осложнения работы сердечно-сосудистой системы и почек. На этом фоне участились гипертонические кризы", - заявила Денисова.

Детали

Она отметила, что такие действия приравниваются к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь и получения медицинской помощи.

"Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева, который незаконно удерживается в российской колонии, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", - добавила Денисова.

Дополнение

Напомним, крымского татарина Абдуллаева с температурой поместили в ШИЗО в России.

Как сообщал УНН, по информации омбудсмена, "вторая симферопольская группа" и "третья бахчисарайская группа" по делу "Хизб ут-Тахрир" перемещаются из СИЗО в контролируемых Россией правоохранительных органов с грубым нарушением их прав.

После российской оккупации Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски и задержания, в том числе у активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, омбудсмен
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