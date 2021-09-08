Болгария, наименее вакцинированая страна ЕС, столкнулась со смертельным всплеском COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Болгарии один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран Европейского Союза, и она столкнулась с новым, быстрым ростом числа COVID-инфекции из-за более заразного "Дельта" варианта. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Несмотря на это, люди в этой балканской стране особо не решаются делать прививки от COVID-19.

Только 20% взрослого населения Болгарии, население которой составляет 7 мн человек, на данный момент полностью вакцинированы. Это последнее место в ЕС, где в среднем 69% населения полностью вакцинированы.

Болгария имеет доступ ко всем четырем вакцинам, одобренным ЕС - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но с начала пандемии более 19 тысяч людей в Болгарии умерли от COVID-19, третьего по величине показателя смертности в ЕС, уступая только Чехии и Венгрии. За последнюю неделю каждый день умирал в среднем 41 человек.

В значительной степени неудачная кампания по вакцинации в Болгарии теперь рискует серьезно перегрузить систему здравоохранения страны.

В ответ правительство ввело жесткие ограничения во вторник. Рестораны и кафе должны закрываться в 23 часа, а количество посетителей за столиком ограничено до шести человек. Ночные клубы закрыты, а кинотеатры и театры работают только наполовину.

Вместимость открытых спортивных арен ограничена до 30%.

Специалист по законодательству в сфере здравоохранения Мария Шаркова, считает, что тревожно низкий уровень вакцинации в Болгарии является результатом низкого доверия жителей в официальные учреждения, а также фальшивых новостей о прививках, политической нестабильности и слабой национальной кампании вакцинации.

"В Болгарии нет хорошей медицинской грамотности, - сказала она AP. - Многие люди предпочитают верить теориям заговора и фальшивым новостям".

Только вакцины, которые являются обязательными в Болгарии, такие как вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи, пользуются высоким спросом.