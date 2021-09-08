Киевлянку случайно ввели в санкционный список СНБО: Зеленский указом исправил ошибку

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский указом изменил в решении СНБО о санкциях ошибку, связанную с внесением неточных сведений о лице, на которое наложено ограничение. Речь идет об уточнении гражданства российского кадрового военного, и жительницы Киева, которую внесли в список случайно. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОПУ.

Детали

Отметим, что, кадрового военнослужащего Вооруженных сил РФ Ивана Кузнецова повторно внесли в список санкций, указом Зеленского.

В предыдущем решении СНБО от 18 июня не было указано, что он гражданин РФ. Подполковник с марта по ноябрь 2015 года выполнял функции советника командира батальона 2-го МСБ седьмой ОМБр. Российский военный участвовал в боях на территории Сирии.

Второе уточнение пришлось вносить указом президента из-за того, что в список СНБО еще в 2018 году попала сотрудница Киевского национального университета имени Шевченко Ольга Калинина.

Ее перепутали с жительницей АРК, которая была причастна к организации "референдума" в Крыму. Киевлянка Ольга Калинина из-за неточности СНБО в 2018 году дважды попадала под банковские санкции, связанные с блокированием счетов. Зеленский своим указом исправил эту неточность.

Напомним

Кабинет министров Украины во время заседания 8 сентября предложил ввести пакет санкций против России из-за незаконного строительства Керченского моста и разрушения парков в оккупированном Севастополе.