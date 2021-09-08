Компания Apple получила патент на футуристический iMac со сплошным стеклянным корпусом

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня, Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало выданный Apple патент на настольный компьютер iMac "все в одном" нового поколения, изготовленный из цельного стекла. В дизайне есть ряд изменений с альтернативными идеями, включая настольный аксессуар аналогичной формы, разработанный для MacBook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рatently Аpple.

Детали

Согласно патенту, конструкция имеет ряд изгибов с альтернативными идеями, включая настольный аксессуар аналогичной формы, предназначенный для MacBook.

Выданный Apple патент охватывает новое видение будущего iMac, выполненного со стеклянным корпусом, который включает непрерывную поверхность, что определяется верхней частью, нижней частью и переходной частью.

Будущий iMac будет включать дисплей, соединенный с элементом стеклянного корпуса и сконфигурирован для обеспечения визуального вывода на область дисплея. Устройство может включать клавиатуру, соединенную со стеклянным элементом корпуса и настроен ый для выявления введения в области введения. В альтернативных вариантах клавиатура может быть обособленной.

Причем все компоненты устройства, включая процессор, материнскую плату, оперативную память и другие компоненты, расположенны внутри корпуса.

Также устройство имеет подставку, которая позволяет ему держаться ровно на горизонтальной поверхности.

Экран моноблока создан на базе гибкой OLED-панели, поскольку его дисплей также сгибается вниз.

Стекло для компьютера инженеры планируют изготавливать из прозрачных, покрытых, окрашенных или других материалов, обработанных для получения непрозрачного компонента. Также корпус содержит полупрозрачные полимеры и полупрозрачную керамику.

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