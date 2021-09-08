Американские пожарники приютили очаровательного поросенка

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сотрудники одной из пожарных частей Нью-Йорка приютили поросенка. Об этом пишет NY Post, передает УНН.

Детали

Поросенку по кличке Пенни всего 3 месяца. Она весит порядка 9 фунтов (4 кг).

"Сотрудники нашей пожарной части полюбили Пенни. Коллегам она очень нравится. Она очень добродушная и любит играть. Пенни стала частью нашей команды", - говорит пожарный Даррен Харрис, который приютил поросенка.

Как правило, пожарные части обзаводятся собаками, рассказывает Харрис.

"Но мне пришлось усыновить Пенни, поскольку моя 5-летняя дочь часто бывает у меня на работе, и она боится собак", - обьяснил он.

Пожарные надеются, что Пенни с ними – надолго.

"Она проживет до 15 лет, и будет весить 50 фунтов (22 кг)", - комментирует Харрис.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.