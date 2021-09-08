Празднование Рош га-Шана: хасиды-паломники начали уезжать из Умани, патрульные наряды усилили

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали уезжать из города Умань в страны постоянного проживания. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, передает УНН.

Детали

Известно, что грубых правонарушений в течение этих дней не фиксировали. По словам заместителя начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолия Серединский, сейчас происходит завершающий этап празднования Рош га-Шана.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществ, похожих на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - сообщил Анатолий Серединский.

Он также отметил, что в целях обеспечения правопорядка во время отбытия паломников усиленные патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы, также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усиленные меры безопасности в аэропортах.

"В целом благодаря слаженной работе ГСЧС, полиции, Нацгвардии и миграционной службы мы минимизировали любого рода провокации и правонарушения во время пребывания паломников на территории города Умань", - добавил Анатолий Серединский.

Пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман отметил, что украинские и израильские полицейские сработали профессионально, четко и эффективно.

Дополнение

В этом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 000 паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 до 8 сентября.

Полиция Черкасской области уже открыла на хасидов три уголовных производства: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников и один административный протокол - за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, в Умани хасиды, которые приехали в город на празднование Рош га-Шана, хотели сделать барбекю на балконе и устроили пожар.