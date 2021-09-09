Новости: Спорт
9 сентября 2021, 00:04 • Сергей Куркович • 3525
Прыгунья в высоту сваи Магучих завоевала медаль этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко приняли участие в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в Цюрихе (Швейцария), передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Ярослава Магучих с первой попытки прыгала до высоты 2,03 м, что и позволило ей завоевать "серебро". Выше Ярославе прыгнуть не удалось. Первое место в активе Марии Ласицкене, которая возглавила мировой топ лист покорив высоту - 2,05 м. Австралийка Никола МакДермотт стала третьей - 2,01 м.
Стоит отметить, что нашей Ирине Геращенко покорилась высота 1,96 м и она заняла четвертое место.
Дополнение
Третья украинская легкоатлетка Юлия Левченко не смогла пробиться в финал.
Источник: УНН
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