Прыгунья в высоту сваи Магучих завоевала медаль этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко приняли участие в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в Цюрихе (Швейцария), передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Ярослава Магучих с первой попытки прыгала до высоты 2,03 м, что и позволило ей завоевать "серебро". Выше Ярославе прыгнуть не удалось. Первое место в активе Марии Ласицкене, которая возглавила мировой топ лист покорив высоту - 2,05 м. Австралийка Никола МакДермотт стала третьей - 2,01 м.

Стоит отметить, что нашей Ирине Геращенко покорилась высота 1,96 м и она заняла четвертое место.

Дополнение

Третья украинская легкоатлетка Юлия Левченко не смогла пробиться в финал.