Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
3525

Прыгунья в высоту сваи Магучих завоевала медаль этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе

Прыгунья в высоту сваи Магучих завоевала медаль этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко приняли участие в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в Цюрихе (Швейцария), передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Ярослава Магучих с первой попытки прыгала до высоты 2,03 м, что и позволило ей завоевать "серебро". Выше Ярославе прыгнуть не удалось. Первое место в активе Марии Ласицкене, которая возглавила мировой топ лист покорив высоту - 2,05 м. Австралийка Никола МакДермотт стала третьей - 2,01 м.

Стоит отметить, что нашей Ирине Геращенко покорилась высота 1,96 м и она заняла четвертое место.

Дополнение

Третья украинская легкоатлетка Юлия Левченко не смогла пробиться в финал.

Источник: УНН
Теги: легкая атлетика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.