Новости: Спорт
9 сентября 2021, 02:32 • Сергей Куркович • 8295
Украинка Бех-Романчук стала призером финала "Бриллиантовой лиги"
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Цюрихе прошел финал "Бриллиантовой лиги", на котором соревновалась Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
детали
Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину с показателем 6,75. Ее опередили хадд Санья из Швеции и Ивана Шпанович из Сербии.
Заметим, что в шестой попытки лучшим показателем Украинской был 6,68 м, но в последнем прыжке она улучшила свой результат и смогла подвинуть с третьего места американку Джасмин Стоуерс.
Дополнение
Уже 9-го сентября Анна Рыжикова и Виктория Ткачук соревноваться в беге на 400 м с барьерами, а Андрей Проценко - в прыжках в высоту.
Источник: УНН
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