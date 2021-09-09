Украинка Бех-Романчук стала призером финала "Бриллиантовой лиги"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Цюрихе прошел финал "Бриллиантовой лиги", на котором соревновалась Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

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Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину с показателем 6,75. Ее опередили хадд Санья из Швеции и Ивана Шпанович из Сербии.

Заметим, что в шестой попытки лучшим показателем Украинской был 6,68 м, но в последнем прыжке она улучшила свой результат и смогла подвинуть с третьего места американку Джасмин Стоуерс.

Дополнение

Уже 9-го сентября Анна Рыжикова и Виктория Ткачук соревноваться в беге на 400 м с барьерами, а Андрей Проценко - в прыжках в высоту.