Потопы в Крыму: пострадали более 2500 человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Крыму в результате потопов, которые произошли летом, пострадали более 2 500 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Детали

Такую информацию сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

“На сегодняшний день общее количество пострадавших в результате ЧС по Республике Крым — 2617 человек. 230 млн рублей было потрачено из Резервного фонда Республики Крым и 202 миллиона это благотворительный фонд”, - говорит Аксенов.

Напомним

Жертвами нового наводнения в Крыму стали два человека , еще 4082 человека пострадали, местонахождение одного человека до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.