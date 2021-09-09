Венедиктова в Гааге посетит судебное заседание по делу МН17

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в Гааге. В рамках визита она встретилась с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды. Об этом информируют в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Венедиктова встретилась с Генеральным прокурором Тео Хофстее и заместителем Генерального прокурора и руководителем совместной следственной группы по делу по факту сбивания Боинга рейса МН17 Дигна ван Бутцелар. На этой неделе в комплексе юстиции “Схипхол” начался очередной блок слушаний по делу МН17 — в окружном суде Гааги слово должны родственники погибших. Ирина Венедиктова посетит судебное заседание в четверг.

Цитата

“Судебные процессы по преступлениям, совершенных в Украине в условиях вооруженного конфликта — чрезвычайно важны. Мы внимательно следим за ходом слушаний по делу трагического рейса МН17. Также с нетерпением ожидаем решения Международного уголовного суда о начале полноценного расследования военных преступлений на Донбассе и в Крыму. Кроме этого, для нас большую роль играют также решения национальных судов других государств по наемников, которые воевали на Востоке Украины и квалификация их действий как террористических. Только в эти дни в Чехии были приняты важные приговоры в отношении лишением свободы ее граждан за участие в боевых действиях. Расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности для нас чрезвычайно важный вызов. Несмотря на отсутствие доступа к территории их совершения, мы двигаемся и на национальном, и на международном уровне ”, - отметила Ирина Венедиктова.

Дело MH17

17 июля 2014 Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью . Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.