В НАТО заявили, что не допустят превратить Афганистан в убежище для террористов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил "Талибан", они не допустят превращения Афганистана в страну для террористов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Столтенберга.

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"НАТО и все международное сообщество не признают страну, которая снова будет безопасным убежищем для террористов. Талибан должен выполнять свои обязательства, а также права человека и безопасный выезд ", - говорится в заметке.

Напомним

Бойцы движения "Талибан" объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.