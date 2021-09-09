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В НАТО заявили, что не допустят превратить Афганистан в убежище для террористов

В НАТО заявили, что не допустят превратить Афганистан в убежище для террористов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил "Талибан", они не допустят превращения Афганистана в страну для террористов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Столтенберга.

Цитата

"НАТО и все международное сообщество не признают страну, которая снова будет безопасным убежищем для террористов. Талибан должен выполнять свои обязательства, а также права человека и безопасный выезд ", - говорится в заметке.

Напомним

Бойцы движения "Талибан" объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.

США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения "Талибан". Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Афганистан
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