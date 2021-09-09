В Пивнийчний Македонии загорелась COVID-больница

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Северной Македонии в городе Тетово в больнице произошел пожар, есть погибшие и раненые. Об этом пише6 УНН со ссылкой на MRT.

Детали

В больнице, где лечили пациентов с COVID-19 возник пожар

Все бригады больницы мобилизованы на помощь пострадавшим. Их срочно доставят в Скопье для предоставления надлежащей помощи, мобилизованы бригады клиники, проинформировал министр и добавил, что скоро появится новая информация.

Мэр Тетово Теута Арифе ранее сообщил, что пожар возник очень быстро и быстро распространилась. При этом причина пожара пока неизвестна.

Напомним

По меньшей мере 44 человека погибли и более 67 пострадали в результате пожара, вызванного взрывом кислородного бака в больнице, где лечат больных коронавируса, в городе Нассирия на юге Ирака.