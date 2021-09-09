Гол в дополнительное время спас Чехию от поражения с Украиной

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во встрече двух четвертьфиналистов Евро-2020 (Чехией и Украиной) сильного обнаружено не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

“Сине-желтые” пытались быстро выходить в атаку, но вывести своего игрока на удобную для удара по воротам позицию долго не удавалось. Когда же прессинг хозяев немного ослабел, подопечные Петракова разыграли многоходовую комбинацию, которая стала прекрасным образцом эффективной фланговой игры. Правый латераль, Тимчик, прострелил, а левый, Корниенко, мощно выстрелил в ближний верхний угол. Атаку длинной преедачею с центра поля начал Зинченко — 0: 1.

После перерыва первым номером продолжала действовать чешская сборная. Хозяева угрожали воротам Бойко по стандартам, пробивали издалека, подавали в штрафную. На 67-й минуте Тецл после прострела с правого фланга даже попал в штангу. Украинцы пытались отвечать контратаками, и вполне могли закрепить свое преимущество в счете, когда вчетвером вышли против двух соперников, но передача Зубкова не нашла адресата. На последних минутах Бойко потянул удар Садилека, впрочем, сохранить победный результат не удалось. В компенсированное время удар нападающего клдубу АПЛ — Выдры установил окончательный счет (1: 1).

Примечательно, что за сборную Украины дебютировали сразу пять новичков, а один из них Корниенко, отметился победным голом.

Дополнение

Следующий "матч сине-желтые проведут 9 октября в Хельсинки — против Финляндии в рамках квалификации ЧМ-2022.