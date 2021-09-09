В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Белоцерковском районе Кииивськои области в ДТП попали 13 паломников-хасидов, один из них погиб. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

9 сентября, в 04:30, на автодороге вблизи села Чупира Белоцерковского района водитель микроавтобуса Mercedes, который перевозил 13 паломников-хасидов, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения.

Он совершил столкновение с автобусом аналогичной марки, который двигался без пассажиров, и съехал в кювет.

В результате аварии один пассажир первого транспортного средства, гражданин Государства Израиль, погиб.

Дополнение

В этом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 000 паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 до 8 сентября.

Полиция Черкасской уже открыла на хасидов три уголовных производства : два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников и один административный протокол - за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, в Умани хасиды, которые приехали в город на празднование Рош га-Шана, хотели сделать барбекю на балконе и устроили пожар .