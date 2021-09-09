В Киеве из-за ремонтных работ перекроют улицу

КИЕВ. 9 сентября. УНН. С 09:30 до 22:00 9 сентября на части ул. Автозаводской в Киеве перекроют движение транспорта. Об этом информирует КК “Киевавтодор”, пишет УНН.

Детали

Отмечают, что на улице Автозаводской завершается средний ремонт. В течение 9 сентября устраивать верхний слой покрытия. Работать на участке от ул. Дубовицкой до ул. Приорской, а также на ул. Приорско.

Во время работ движение на части ул. Автозаводской (в направлении ул. Скляренко) будет перекрыто. Также будет перекрыто выезд с ул. Приорской.

Объехать участок, на котором идет ремонт, можно через ул. Вышгородский.

Напомним

До 10 сентября на улице Народного Ополчения в Киеве частично ограничено движение транспорта.