Польша передала США украинского хакера, где его судят за торговлю компьютерными паролями

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Гражданина Украины экстрадировали в США, где его обвиняют во взломе и торговли компьютерными паролями. Об этом сообщил AFP, передает УНН.

Детали

28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже кодов их доступа в Darknet.

Арестованный в Польше в октябре 2020 года, Иванов-Толпинцев был передан в Соединенные Штаты по соглашению между двумя странами и представлен в федеральном судьи, который приказал продолжить его содержания под стражей до суда.

Согласно обвинительному акту, с 2016 года Иванов-Толпинцев руководил "ботнетом"-сети компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением без ведома их владельцев, -и использовал его для расшифровки кодов доступа.

По данным Министерства юстиции, эти коды после продажи используются для преступной деятельности, в частности финансового мошенничества или атак с вымогателем.

Напомним

Российские хакеры "слили" в даркнет данные почти миллиона кредиток.