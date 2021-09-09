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На Закарпатье зафиксировали землетрясение

На Закарпатье зафиксировали землетрясение

КИЕВ. 9 сентября. УНН. 8 сентября вблизи с. Брестов Мукачевского района было зафиксировано подземный толчок. Об этом сообщают УНН в пресс-службе ГСЧС.

Детали

8 сентября в 16 час. 32 мин. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи с. Брестов Мукачевского района было зафиксировано подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий.

Отмечают, что пока обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним

В последний раз на Закарпатье произошло землетрясение 3 января этого года.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Мукачево
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