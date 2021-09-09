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Волна идет вверх: в Украине уже 2,306 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 663

Волна идет вверх: в Украине уже 2,306 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 663

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,306 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 сентября, - более 3,6 тысячи, рост на треть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти тысячу человек, что однако меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 8 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 981 человек;
  • летальных исходов - 61;
  • выздоровели - 1546 человек.
  • протестировано: методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 306 939 человек;
  • выздоровели - 2 217 563 лица;
  • летальных исходов - 54 175;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 342, медработников - 63.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Случаев/иммунизированы (2 доза) в городе Киев и областях:

  • Киев - 379/19048
  • Винницкая - 124/4071
  • Волынская - 93/1496
  • Днепропетровская - 209/12770
  • Донецкая - 167/2950
  • Житомирская - 163/4126
  • Закарпатская - 25/1446
  • Запорожская - 163/541
  • Ивано-Франковская - 134/1806
  • Киевская - 116/5754
  • Кировоградская - 18/1662
  • Луганская - 150/2039
  • Львовская - 318/4925
  • Николаевская - 51/3274
  • Одесская - 222/3355
  • Полтавская - 79/1798
  • Ровенская - 93/2114
  • Сумская - 113/2945
  • Тернопольская - 159/2014
  • Харьковская - 302/7249
  • Херсонская - 93/2640
  • Хмельницкая - 130/3624
  • Черкасская - 81/3047
  • Черновицкая - 183/1519
  • Черниговская - 98/2594

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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