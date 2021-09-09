Волна идет вверх: в Украине уже 2,306 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 663

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,306 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 сентября, - более 3,6 тысячи, рост на треть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти тысячу человек, что однако меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 8 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 981 человек;

летальных исходов - 61;

выздоровели - 1546 человек.

протестировано: методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 306 939 человек;

выздоровели - 2 217 563 лица;

летальных исходов - 54 175;

проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 342, медработников - 63.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Случаев/иммунизированы (2 доза) в городе Киев и областях:

Киев - 379/19048

Винницкая - 124/4071

Волынская - 93/1496

Днепропетровская - 209/12770

Донецкая - 167/2950

Житомирская - 163/4126

Закарпатская - 25/1446

Запорожская - 163/541

Ивано-Франковская - 134/1806

Киевская - 116/5754

Кировоградская - 18/1662

Луганская - 150/2039

Львовская - 318/4925

Николаевская - 51/3274

Одесская - 222/3355

Полтавская - 79/1798

Ровенская - 93/2114

Сумская - 113/2945

Тернопольская - 159/2014

Харьковская - 302/7249

Херсонская - 93/2640

Хмельницкая - 130/3624

Черкасская - 81/3047

Черновицкая - 183/1519

Черниговская - 98/2594

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.