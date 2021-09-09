Накануне "желтой зоны" власть Харькова наживается на лекарствах от COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Коммунальное предприятие Харьковского горсовета, больница № 17, заплатит за лекарства от коронавируса двойную стоимость. Об этом сообщает Харьковский антикорупционный центр, передает УНН.

Речь идет о препарате "меробоцид". Соглашение о приобретении препарата харьковская больница заключила с ООО "Томаш". Без открытых торгов по упрощенной процедуре, ведь закупка относится к касающимся противодействия пандемии коронавируса COVID-19.

Впрочем, за препарат харьковская больница заплатит вдвое больше, чем другие отечественные медучреждения.

Так, одна упаковка "меробоцида" (порошок для приготовления раствора инъекций 1000 мг 1 фл. в пачке) обойдется городской клинической больнице в 290,55 грн без НДС. Для сравнения, КНП "Областная клиническая инфекционная больница" покупает "меробоцид" по 134,11 грн за уп. без НДС.

За подобными ценам покупают препарат и в других медицинских учреждениях в Украине. Так, в соседней Сумской области КНП "Ахтырская центральная районная больница" покупает "меробоцид" по 170 грн за уп. "Шосткинская центральная районная больница" покупает препарат по 167 грн за 1 уп.

ООО "Томаш" через кипрскую "Салдус Лтд" ("Saldus Ltd") принадлежит харьковчанину Алексею Томашу, информируют специалисты.

Справка

Меробоцид является антибиотиком группы карбапенемов. Обладает выраженным бактерицидным действием против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Меробоцид применяют при лечении инфекций у взрослых и детей в возрасте от 3 месяцев, таких как:

пневмония, в том числе внебольничная и госпитальная пневмонии,

бронхолегочные инфекции при муковисцидозе;

осложненные инфекции кожи и мягких тканей;

острый бактериальный менингит и др.

В контексте

Комунальные предприятия Харьковского горсовета регулярно закупают услуги и товары по значительно завышенным ценам.

Например, гараж одной из больниц власть Харькова решила выложить керамогранитной плиткой стоимостью 1000 грн/м.

И апогеем тендеров властей Харькова стало строительство общественного туалета стоимостью 30 млн грн в местном зоопарке. Тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которую возглавляет Игорь Терехов. На близкие отношения обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги (по разным данным от 1,5 млрд грн до 3 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.

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