Евросоюз вводит новые ограничения для туристов из США

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Страны-члены Евросоюза вводят новые ограничение для туристов из США для предотвращения коронавирусной болезни, сообщает УНН со ссылкой на газету The New York Times.

Детали

Всплеск смертности от коронавируса и госпитализаций в Соединенных Штатах привел к тому, что некоторые страны, в том числе Болгария, Италия, Нидерланды и Швеция, начали вводить новые ограничения, и этот список может увеличиваться.

Так, Италия вводит требования для вакцинированных путешественников с США, которые отныне должны делать тест на коронавирус за 72 часа, а непривитые туристы должны пройти пятидневную самоизоляцию.

Нидерланды заявили об обязательной самоизоляции для вакцинированных туристов, из США, а непривитых туристов не пустят на территорию.

На прошлой неделе Европейский Союз ввел множество правил и ограничений для путешественников, при этом страны-члены ЕС приняли различные меры. В то же время предложение Евросоюза о повторном введении ограничений для непривитых путешественников из США не является обязательным, и многие европейские правительства еще не отреагировали на него.

Отмечается, что различные меры в каждой стране ЕС создают путаницу для туристов.

Издание сообщает, что ответы на вопросы о требованиях для туристов из США в конкретном государстве-члене Европейского Союза можно найти на веб-сайте соответствующего посольства США. Большинство из них, включая Францию, Испанию и Германию, по-прежнему без проблем приветствуют путешественников из Соединенных Штатов.

Но в то же время, любому путешественнику из Соединенных Штатов запрещено въезжать в Болгарию, "если они не подпадают под исключение", согласно данным посольства США в Софии. Эти исключения включают студентов с визой и граждан из ЕС, а также иностранных должностных лиц и медицинских работников.

Между тем во Франции нет ограничений на поездки для американских посетителей, но для посещения культурных учреждений, ресторанов или баров, среди других мест, необходим "COVID-сертификат", основанный на тестировании или доказательстве вакцинации.

Дополнение

31 августа Евросоюз исключил США из списка "безопасных стран" для путешествий. В этот список попали также Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония.

Европейский Союз полностью вакцинировал 70% взрослого населения.

При этом в ЕС фиксируют новые всплески заболевания "Дельта"-штамом коронавируса. Так, в Болгарии один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран ЕС, и она столкнулась с новым, быстрым ростом числа COVID-больных из-за более заразного "Дельта"-варианта.