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Новая Зеландия закупила у Испании четверть миллиона доз Pfizer

Новая Зеландия закупила у Испании четверть миллиона доз Pfizer

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На этой неделе из Испании в Новую Зеландию прибудут примерно 250 тыс. доз вакцин от Pfizer против коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в эту пятницу в Окленд в дополнение к 1,8 млн доз вакцин, доставленных в течение сентября, из Испании поступит еще примерно 250 тыс. доз вакцин от Pfizer/BioNTech.

В Новой Зеландии ускорили национальную программу вакцинации, поскольку в стране стремительно распространяется штамм "Дельта", особенно в городе Окленд, в котором сейчас почти 1,7 млн человек находятся под строгим карантином. Сегодня в городе стало известно о 13 новых больных COVID-19, в результате чего общее количество случаев из-за последней вспышки "Дельты" достигло 868.

В Новой Зеландии, численность населения которой составляет почти 5 млн человек, полностью вакцинирован только 31% жителей, что является одним из наименьших показателей среди стран из Организации экономического сотрудничества и развития.

Напомним

В августе премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что границы страны будут закрытыми минимум до конца года. Строгий пограничный контроль и изоляция принадлежат к ряду мер, которые помогут снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, со следующего года Новая Зеландия будет придерживаться новой индивидуальной модели путешествий без карантина. Эта модель основана на оценке рисков заражения.

Источник: УНН
Теги: Испания, Новая Зеландия, вакцина, Коронавирус
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