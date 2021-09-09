Добкин обвинил и.о. мэра Харькова в срыве вакцинации
КИЕВ. 9 сентября. УНН. И.о. мэра Харькова Игорь Терехов провалил вакцинацию и подготовку больниц к новой волне пандемии. Об этом в Facebook написал Михаил Добкин, передаёт УНН.
“В Харькове провалена вакцинация. В погоне за дешевым пиаром случайный и временный человек во главе города завалил подготовку учреждений здравоохранения к новой волне COVID-19.
Теперь в срочном порядке организован поиск виновных.
Это поведение присуще слабому и не уверенному в себе человеку. Человеку, который находится не на своём месте. А ещё это сигнал всем его „хвостозаносителям“ — вас это тоже ждёт. Рано или поздно вас сольют в унитаз, спасая его бледный имидж”, — отметил Добкин.
В случае своей победы на выборах мэра Харькова Добкин пообещал вернуть на работу всех незаслуженно уволенных и отстраненных.
Дополнение
Харьков находится на 3 месте по количеству инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки — 302 человека.
При этом власть Харькова решила подзаработать на лечении от коронавируса и закупает лекарства по завышенным ценам.