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Добкин обвинил и.о. мэра Харькова в срыве вакцинации

Добкин обвинил и.о. мэра Харькова в срыве вакцинации

КИЕВ. 9 сентября. УНН. И.о. мэра Харькова Игорь Терехов провалил вакцинацию и подготовку больниц к новой волне пандемии. Об этом в Facebook написал Михаил Добкин, передаёт УНН.

“В Харькове провалена вакцинация. В погоне за дешевым пиаром случайный и временный человек во главе города завалил подготовку учреждений здравоохранения к новой волне COVID-19.

Теперь в срочном порядке организован поиск виновных.

Это поведение присуще слабому и не уверенному в себе человеку. Человеку, который находится не на своём месте. А ещё это сигнал всем его „хвостозаносителям“ — вас это тоже ждёт. Рано или поздно вас сольют в унитаз, спасая его бледный имидж”, — отметил Добкин.

В случае своей победы на выборах мэра Харькова Добкин пообещал вернуть на работу всех незаслуженно уволенных и отстраненных.

Дополнение

Харьков находится на 3 месте по количеству инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки — 302 человека.

При этом власть Харькова решила подзаработать на лечении от коронавируса и закупает лекарства по завышенным ценам.

Источник: УНН
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