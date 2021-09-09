Аварийная сигнализация сработала в российском сегменте МКС

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Аварийная сигнализация в модуле “Звезда” российского сегмента МКС разбудила российских космонавтов, пишет УНН со ссылкой на сообщение Роскосмоса и федеральных СМИ.

Детали

“Сегодня, 9 сентября 2021 года, в 04:55 по московскому времени (совпадает с киевским — ред.) в служебном модуле „Звезда“ российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация. Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы — средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха”, — сообщили в Роскосмосе.

По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (Ракетно-космическая корпорация “Энергия” имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации “Роскосмос”) все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям.

“Экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос”, — добавили в ведомстве.