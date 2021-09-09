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Из-за обстрелов в Донецкой области ограничили движение поездов

Из-за обстрелов в Донецкой области ограничили движение поездов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Из-за обстрелов в Донецкой области ограничили движение пригородных поездов в направлении Константиновка - Донецк. Об этом сообщил пресс-центр Укрзализныци, передает УНН.

Цитата

“Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украины территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировано в укрытие.

К стабилизации ситуации движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозова и № 6003/6004 Изюм — Скотувата — Святогорск ограничено до станции Фенольная. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации”, — говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двух украинских военных ранено.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Укрзализныця, обстрелы
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