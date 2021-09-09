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Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам

Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам, сообщает УНН со ссылкой на данные верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус_инфо".

Детали

Как сообщает МИД, въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate. В случае его отсутствия необходимо:

  • предоставить негативный ПЦР-тест (в течение 24 часов);
  • пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту;
  • оставаться на карантине в гостинице (10 дней).

Въезд в Финляндию разрешен гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:

  • сертификат о полной вакцинацию (вторая доза - 14 дней назад);
  • отрицательный ПЦР-тест и сертификат о выздоровлении (въезд будет разрешен только при наличии уважительной основания для поездки).

С подробными условиями въезда в эти страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.

Дополнение

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Норвегия, Финляндия, вакцина, Коронавирус, туризм
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