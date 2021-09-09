Более 40% украинцев считают, что строительство "Северного потока-2" невозможно было остановить

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Более 40% украинцев считает, что Украина не могла остановить строительство газопровода “Северный поток-2”. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, сообщает УНН.

Детали

По результатам опроса, 41% украинцев считает, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство газопровода “Северный поток-2”. Зато 20% возлагают ответственность за это на Порошенко, 3% — на Зеленского, еще четверть — на обоих президентов.

Кроме того, среди опрошенных 50% знают о строительстве газопровода из России в Германию в обход Украины, 31% — что-то слышали и 18% — ничего не знают.

Добавим

Опрос проводился с 2 по 4 сентября 2021 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2,0%.

Напомним

Проект “Северный поток-2” предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Пропускная способность каждой — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого “Северного потока”, маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту “Северный поток-2”. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализации, а Берлин обязался добиваться продление транзита российского газа по территории Украины. Американские власти одновременно оставили за собой право принимать меры в случае “использования Россией энергетики как геополитического оружия в Европе” и агрессии в отношении Украины.

Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.

Российская сторона неоднократно заявляла, что якобы никогда не использовала энергоресурсы как инструмент давления.