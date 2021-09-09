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ARX - лидер страхового рынка по данным Национального банка Украины

ARX - лидер страхового рынка по данным Национального банка Украины

Согласно закону о сплите с июля 2020 года НБУ является регулятором большей части рынка небанковских финансовых учреждений.

На протяжении года Национальный банк наблюдал за страховым рынком Украины, решительно реагировал на нарушения отдельными учреждениями регуляторных требований - остановил действия или аннулировал лицензии нарушителей. Ключевыми задачами многих финансовых учреждений остаются приведение деятельности в соответствие с требованиями регулятора и улучшения эффективности работы.

Недавно Нацбанк обнародовал показатели деятельности страховых компаний за I полугодие 2021 года.

    • Страховая компания ARX занимает первое место на рынке по чистым заработанными страховыми премиями — 1, 319 млрд грн

    • ARX занимает второе место по критерием чистой прибыли — 123, 6 млн грн

    • Также ARX вошла в ТОП-3 по страховым выплатам и возмещениям - 603 млн грн.

Все страховые компании в I полугодии 2021 собрали чистых страховых премий на 23,48 млрд грн (+ 25,6%), а выплатили чистых страховых выплат на 8,552 млрд  грн (+ 28,8%).

Также Нацбанк сообщает, что в целом финансовый результат рисковых страховщиков вырос во II квартале благодаря росту объемов премий. Кроме оживления страхования, положительно на прибыль повлияло уменьшение ликвидационных, административных и других расходов.

 Страхование жизни также является прибыльным, в основном благодаря доходам от финансовых инвестиций. Количество нарушителей требований к платежеспособности и рисковых операций существенно снизилась. По состоянию на 1 июля 23 страховщика-лицензиата не выполняли нормативы платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов

Источник: УНН
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