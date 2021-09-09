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Кулеба: обыски и задержания в Крыму являются местью России за успешный саммит "Крымской платформы"

Кулеба: обыски и задержания в Крыму являются местью России за успешный саммит "Крымской платформы"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Обыски и задержания российскими силовиками крымских татар на территории временно оккупированного полуострова является местью России за успешное проведение саммита “Крымской платформы”. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр напомнил, что 3 и 4 сентября оккупационная власть провела пять незаконных обысков, после которых были задержаны Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Асан Ахметов, Шевкед Усеинов и первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Уже 6 сентября так называемый суд избрал меру пресечения Нариману Джелялову, Азизу Ахтемову и Асаны Ахтемову — содержание под стражей сроком на два месяца до 4 ноября.

Цитата

“Здесь не может быть других интерпретаций кроме как признать, что эти обыски и задержание являются местью России за успешное проведение саммита „Крымской платформы“. Провалив свою кампанию по предотвращению проведения саммита „Крымской платформы“, Россия прибегла к тому, что умеет делать лучше всего — к репрессиям. За свои ошибки и просчеты она заставляет платить невинных людей, крымских татар, бросая их за решетку и принося горе в их семьи”, — заявил Кулеба.

Детали

По словам министра, выдвинутые обвинения абсурдны и являются политически мотивированными. Украина будет работать с партнерами для того, чтобы освободить этих людей, а также всех политзаключенных, которых удерживает Российская Федерация, подчеркнул дипломат.

Добавим

Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову. Его задержали.

6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о задержании Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.

По словам защиты Джелялова, российское следствие осуществило манипуляцию, когда оно получило показания.

Сам заместитель председателя Меджлиса считает, что его задержание — это некая месть за участие в саммите Крымской платформы.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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