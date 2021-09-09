Мужчина, устроивший стрельбу на чеченской свадьбе под Одессой, предстанет перед судом

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Одесское региональное управление полиции направило в суд обвинительный акт в отношении “свадебного стрелка” — жителя города Южный Кирилла Крамаренко, который 14 июля устроил стрельбу на автодороге под Одессой, пишет УНН.

В полиции сообщают, что действия мужчины квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием).

Собрав все необходимые доказательства, следователи отдела полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 2 завершили досудебное расследование. Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд. Согласно законодательству, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним

14 июля 24-летний Кирилл Крамаренко открыл стрельбу на автодороге в селе Фонтанка, что под Одессой, во время движения свадебного кортежа. Видео инцидента попало в соцсети и вызвало серьезный резонанс. Через несколько часов после стрельбы полиция Одесской области отправила на место опергруппу. Крамаренко был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Поздно вечером появилось видео, на котором стрелок приносит “свои извинения” и обещает никогда впредь “не выполнять таких поступков”.

Как выяснилось, вместе с Крамаренко были задержаны и другие гости свадьбы, которую праздновал чемпион Украины по вольной борьбе Магомед Закариев. Крамаренко был свидетелем со стороны жениха.

Как сообщил председатель диаспоры чеченского народа в Одесской области Мусса Келоев, старейшины чеченской общины соберут молодежь и проведут с ними беседу, чтобы не допустить возможности возникновения подобных инцидентов.

16 июля суд отправил Крамаренко в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 тыс. грн. Крамаренко — житель города Южный. В свое время он учился в школе № 1. Его родители являются православными украинцами. Позже принял ислам вместе с братом.