Э-больничные: для оформления нужно идти на прием к врачу

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Для того, чтобы врач оформил электронный лист нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины, информирует УНН.

Детали

По данным Нацслужбы здоровья, только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультация к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

В ведомстве указали, что переход на электронные больничные означает, что отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам. Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно.

Напомним

Ранее в Минздраве сообщили, что до 1 сентября 2021 года ведомственные больницы должны подключиться к электронной системе здравоохранения, чтобы иметь возможность генерировать электронной больничные.