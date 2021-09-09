"Миша-карман": первый вице-мэр Одессы Кучук обзавелся немалыми активами за 10 лет

КИЕВ. 9 сентября. УНН. "Миша - миллион", "Миша - карман": какие только прозвища не придумывали СМИ для характеристики богатств 63-летнего первого вице-мэра Одессы Михаила Кучука. Сам он это опровергает, однако за 10 лет таки обзавелся большим количеством элитных активов, даже за границей, передает УНН со ссылкой на декларацию Михаила Кучука за 2020 год.

Так, в собственности семьи Кучуков шесть квартир, четыре из которых находятся в городе Одесса, а еще две - в Чехии. Первую квартиру в Чехии общей площадью 119 кв. м семья Кучуков приобрела в 2010 году, вторую (85,9 кв. м) - в 2018 году.

Также в собственности Кучуков три жилых дома: в Одессе и в Греции. Общая площадь одесских жилых домов составляет 366 кв. м и 35,5 кв. м. Площадь жилого дома в Греции, который семья Кучуков приобрела в 2018 году, составляет 160 кв. м. Кроме того, семья Кучуков владеет пятью земельными участками, четыре из которых расположены в Одессе, а пятая - в Гатном Киевской области.

А еще, семье Кучуков принадлежит 50% нежилого помещения, расположенного в Чехии. И домовладение общей площадью 240 кв. м с участком площадью 376 кв. м в Чехии.

В собственности Кучука и его жены 4 элитных часов брендов Breguet, Vacheron Constantin, Hysek, Ulysse Nardin и ряд ювелирных изделий.

Сам Кучук владеет автомобилем GMC Yukon, который он приобрел в 2020 году за 1 млн грн. Жена Кучука является владельцем автомобиля Range Rover 2018 года выпуска, который она приобрела год назад всего за 150 тыс. грн.

Кучук и его жена являются собственниками корпоративных прав в ООО "Одесский дельфинарий", ООО "Нерум", ООО "Аваланс", ПКП "Варта", ООО "Инвестиционно-торговая компания лидер-7" и "Горыня" (Чехия).

По основным местам работы Кучук получают не высокие зарплаты. Так, в прошлом году Кучук заработал 179 тыс. грн, а его жена - 63 тыс. грн. Также Кучук отметил, что уже пенсионер и находится на пенсионном обеспечении государства.

Впрочем, немалый доход семья Кучуков имеет от предоставления имущества в аренду: почти 1,3 млн грн в год.

На банковских счетах у Кучука и его жены "лежит" 381 тыс. грн, 98,5 тыс. долл., 460 тыс. евро и 134,8 тыс. чешских крон (167 тыс. грн).

Наличными семья Кучуков держит 2 млн грн, 240 тыс. долл., 180 тыс. евро и 150 тыс. чешских крон (186 тыс. грн).

Примечательно, что 10 лет назад семья Кучуков не имела ни квартир, ни домов, ни денег. В то время Кучук занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, имея заработную плату в размере 8 тыс. грн в месяц.