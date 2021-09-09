Жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта перед выборами в Госдуму РФ - СБУ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово выдают паспорта граждан России. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

Детали

Процесс массовой паспортизации в ОРДЛО организовали, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму.

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

Для обеспечения “запланированных” показателей поддержки партии “Единая Россия”, кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды псевдоподразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописку в таком документе также не указывают, поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку с помощью двух механизмов:

организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;

обеспечат возможность незаконного “электронного голосования”, в том числе на территории “Л/ДНР”.

Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту, чтобы они могли принять участие в онлайн-голосовании.

Большинство из “паспортизованных” людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса “Единой России”. Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за партию:

в ОРДЛО открыты многочисленные “пункты записи” в “ЕР”;

организаторы “выборов” получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;

работает “Инфоцентр” для граждан, который курирует руководство по “Единой России”.

Незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО документируют в пределах открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Добавим

В 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза заявила, что упрощенная процедура предоставления Россией гражданства большому количеству жителей Донецкой и Луганской областей — посягательство на суверенитет Украины, что противоречит духу и целям Минских договоренностей. Напомним, что Евросоюз не признает такие паспорта и призвал других участников ОБСЕ не признавать такие юридически ничтожные документы.

Напомним

В июне этого года стало известно, что Россия незаконно выдала жителям ОРДЛО 630 тыс. паспортов РФ.